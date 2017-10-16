Вы вправе заявить вычет НДС.

Компания ведет раздельный учет по НДС, если занимается облагаемой и не облагаемой налогом деятельностью (п. 4 ст. 149 НК РФ). Если организация применяет оборудование в двух видах бизнеса, налог можно частично принимать к вычету, а остальное списывать в расходы. Правила раздельного учета компания определяет сама и утверждает в учетной политике (абз. 4 п. 4 ст. 170 НК РФ).

С каких активов нужно распределять НДС, компания определяет каждый налоговый период — квартал (п. 4.1 ст. 170 НК РФ). Вы планируете продать оборудование в апреле, то есть во втором квартале. При этом использовать холодильник в необлагаемой деятельности в этом периоде вы не будете. Продажа станка облагается НДС (п. 1 ст. 146 НК РФ). Значит, налог с выкупной стоимости можно полностью принять к вычету.

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