Инспекторы не вправе штрафовать компанию, но не исключены споры.
Все работодатели обязаны индексировать зарплаты, чтобы доходы сотрудников соответствовали реальному уровню цен (ст. 134 ТК РФ). Государственные и муниципальные организации повышают зарплаты в порядке, который устанавливает закон. Остальные компании сами определяют правила индексации. Закрепить порядок можно во внутреннем положении, в коллективном договоре или соглашениях с сотрудниками. Кроме того, прописать правила индексации можно в трудовых договорах (определение Конституционного суда РФ от 19.11.15 № 2618-О).
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В Роструде считают, что правила индексации работодатель должен прописать во внутреннем документе (письмо от 19.04.10 № 1073-6-1). Поэтому, если компания индексирует зарплату на основании приказов, трудинспекторы могут вынести предписание. А оспорить его иногда получается только в суде (апелляционные определения Московского городского суда от 28.08.14 № 33–34136, Алтайского краевого суда от 29.07.15 № 33–6987/2015).
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