8316 октября

Устроилась в компанию недавно. Во внутреннем положении не прописано, что организация индексирует зарплаты. Но директор раз в год повышает оклады сотрудников на индекс роста цен. Трудинспекторы могут оштрафовать нас за такой порядок?

Темы:

отвечает:

Инспекторы не вправе штрафовать компанию, но не исключены споры.

Все работодатели обязаны индексировать зарплаты, чтобы доходы сотрудников соответствовали реальному уровню цен (ст. 134 ТК РФ). Государственные и муниципальные организации повышают зарплаты в порядке, который устанавливает закон. Остальные компании сами определяют правила индексации. Закрепить порядок можно во внутреннем положении, в коллективном договоре или соглашениях с сотрудниками. Кроме того, прописать правила индексации можно в трудовых договорах (определение Конституционного суда РФ от 19.11.15 № 2618-О).

В Роструде считают, что правила индексации работодатель должен прописать во внутреннем документе (письмо от 19.04.10 № 1073-6-1). Поэтому, если компания индексирует зарплату на основании приказов, трудинспекторы могут вынести предписание. А оспорить его иногда получается только в суде (апелляционные определения Московского городского суда от 28.08.14 № 33–34136, Алтайского краевого суда от 29.07.15 № 33–6987/2015).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.