Затраты на маркировку можно учесть в расходах.

С 12 августа 2016 года все продавцы меха обязаны маркировать одежду и другие изделия из меха, которыми торгуют оптом и в розницу (постановление Правительства РФ от 11.08.16 № 787, письмо ФНС России от 11.08.16 № ГД-4-19/14646@). Кодекс не называет расходы на маркировку в закрытом перечне на упрощенке (п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

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Можно на полгода отложить расчеты с бюджетом по упрощенке

Ограничение можно обойти. Маркировка изделий из меха фактически подтверждает их качество и соответствие стандартам и техническим регламентам (ст. 2 Федерального закона от 27.12.02 № 184-ФЗ). Такие затраты можно списывать на упрощенке (подп. 26 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, письмо Минфина России от 31.01.14 № 03-11-06/2/3799).