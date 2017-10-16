1616 октября

Мы на упрощенке с объектом „доходы минус расходы“. Продаем меховые изделия оптом и в розницу. Мы на упрощенке с объектом „доходы минус расходы“. Продаем меховые изделия оптом и в розницу. Вправе ли мы списать затраты на маркировку меховых изделий?

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отвечает:

Затраты на маркировку можно учесть в расходах.

С 12 августа 2016 года все продавцы меха обязаны маркировать одежду и другие изделия из меха, которыми торгуют оптом и в розницу (постановление Правительства РФ от 11.08.16 № 787, письмо ФНС России от 11.08.16 № ГД-4-19/14646@). Кодекс не называет расходы на маркировку в закрытом перечне на упрощенке (п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Ограничение можно обойти. Маркировка изделий из меха фактически подтверждает их качество и соответствие стандартам и техническим регламентам (ст. 2 Федерального закона от 27.12.02 № 184-ФЗ). Такие затраты можно списывать на упрощенке (подп. 26 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, письмо Минфина России от 31.01.14 № 03-11-06/2/3799).

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