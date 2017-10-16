7616 октября

Работник ушел на больничный в сентябре. Только сейчас вышел на работу и принес в бухгалтерию три бюллетеня — первичный и два продолжения. Врач поставил печати только на первом и на последнем листке. Вправе ли мы оплатить второй бюллетень?

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отвечает:

Попросите врача поставить печати на втором листке.

Работодатель выплачивает пособие сотруднику на основании больничного листка. Этот документ должен соответствовать требованию закона (ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ).

Если работник болел долго, врач вправе выписать продолжения к больничному. В продолжениях доктор должен простивить печати поликлиники или больницы (п. 56 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.11 № 624н).

Фонд снимет расходы на пособия, которые компания оплатит по больничному без печати. Это нам подтвердили специалисты региональных отделений ФСС, которых мы опросили.

Формально компания не отвечает за ошибки врачей в бюллетенях. Но доказать это удается только в суде (постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 01.02.16 № А13-4938/2015). Проще и безопаснее попросить, чтобы сотрудник вернул листок в поликлинику и проставил печать.

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