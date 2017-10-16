Нет, не вправе, но безопаснее заполнять утвержденный бланк.

Компания вправе зачесть или вернуть переплату по налогам и взносам, если подаст в инспекцию письменное заявление (п. 4 ст. 78 НК РФ). Кодекс не требует, чтобы ФНС утверждала бланк.

Есть всего четыре основания, по которым инспекторы могут отказать в зачете или возврате: компания требует зачесть налоги между разными бюджетами, сдала заявление в другую инспекцию, не погасила недоимку или пропустила трехлетний срок (п. 1, 2, 6, 7 ст. 78 НК РФ). О форме заявления ничего не сказано. Но на практике налоговики отказываются принимать документ в свободной форме или на старом бланке.