Да, но только в счет недоимки по НДФЛ.

Кодекс разрешает зачитывать между собой налоги одного вида. Налог на прибыль и НДФЛ — федеральные. Порядок зачета действует и для налоговых агентов (абз. 1 п. 14 ст. 78 НК РФ). Ограничение только одно — компания не вправе платить НДФЛ из собственных денег.

Поэтому в счет будущих платежей по НДФЛ переплату по налогу на прибыль зачесть нельзя. Но если компания уже удержала НДФЛ с «физика», но не заплатила в бюджет, будет недоимка. Это уже долг организации, а не «физика». В счет такой недоимки можно направить переплату по налогу на прибыль (письмо Минфина России от 25.03.16 № 03-02-07/1/19163).