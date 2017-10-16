Да, можно.
Кодекс разрешает зачитывать переплату в счет недоимки по одному виду налогов (п. 1 ст. 78 НК РФ). Налог на прибыль — федеральный, хотя и платит его компания в два бюджета — федеральный и региональный. Кодекс не ставит зачет в зависимость от того, в какой бюджет компания переплатила налог на прибыль (ст. 13 НК РФ).
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Это давно подтвердили чиновники (письмо Минфина России от 26.04.11 № 03-02-07/1–141). Компания вправе зачесть региональную часть налога на прибыль в счет федеральной, а также в счет НДС, недоимки по НДФЛ или другим налогам такого же вида. Достаточно подать заявление на зачет по утвержденной форме.