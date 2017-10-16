1216 октября

Можно ли зачесть переплату по прибыли между федеральным и региональным бюджетом?

Тема:

отвечает:

Да, можно.

Кодекс разрешает зачитывать переплату в счет недоимки по одному виду налогов (п. 1 ст. 78 НК РФ). Налог на прибыль — федеральный, хотя и платит его компания в два бюджета — федеральный и региональный. Кодекс не ставит зачет в зависимость от того, в какой бюджет компания переплатила налог на прибыль (ст. 13 НК РФ).

Это давно подтвердили чиновники (письмо Минфина России от 26.04.11 № 03-02-07/1–141). Компания вправе зачесть региональную часть налога на прибыль в счет федеральной, а также в счет НДС, недоимки по НДФЛ или другим налогам такого же вида. Достаточно подать заявление на зачет по утвержденной форме.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.