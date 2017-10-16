2816 октября

С какой даты считать три года на зачет и возврат переплаты аванса по налогу на прибыль?

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отвечает:

Со дня, когда компания подала декларацию за год.

Компания вправе вернуть налог в течение трех лет с момента переплаты. То есть с даты, когда перечислила лишние суммы в бюджет (п. 7 ст. 78 НК РФ). По авансам действует исключение. Пока компания не составит годовую отчетность, она не знает о переплате.

Поэтому в таком случае три года считают с даты декларации (письмо ФНС России от 21.02.12 № СА-4-7/2807). На практике некоторые налоговики считают срок со дня уплаты. Тогда вернуть переплату получается через суд (постановление Апелляционного суда Дальневосточного округа от 16.03.16 № Ф03-667/2016).

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