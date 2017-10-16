Нет, заявление о зачете не подавайте.

Компания на упрощенке платит авансы каждый квартал. Они погашают платежи по налогу (п. 5 ст. 346.21 НК РФ). В том числе если компания должна заплатить по итогам года только минимальный налог. Инспекторы зачитывают авансы в минимальный налог по декларации (утв. приказом ФНС России от 26.02.16 № ММВ-7-3/99@).

Дополнительно подавать заявление на зачет кодекс не требует. Кстати, с 2017 года Минфин отменил отдельный КБК для минимального налога (приказ Минфина России от 20.06.16 № 90н).