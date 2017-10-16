3216 октября

У нас 20 розничных магазинов на вмененке, в каждом по одному продавцу. Инспекторы проверили кассовую дисциплину и во всех подразделениях нашли нарушения. Ревизоры выписали 20 протоколов, но ведь компания только одна. Налоговики вправе так поступить?

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отвечает:

Да, вправе.

Если проверяющие обнаружили в компании два и более нарушения, КоАП РФ разрешает назначать наказание за каждое (ч. 1 ст. 4.4 КоАП РФ).

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