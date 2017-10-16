У нас 20 розничных магазинов на вмененке, в каждом по одному продавцу. Инспекторы проверили кассовую дисциплину и во всех подразделениях нашли нарушения. Ревизоры выписали 20 протоколов, но ведь компания только одна. Налоговики вправе так поступить?
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