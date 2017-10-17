Да.

Инспекторы проводят камералку 6-НДФЛ, во время которой могут найти в расчете недостоверные сведения (письмо ФНС России от 09.08.16 № ГД-4-11/14515). Если инспекторы находят противоречия или расхождения, то высылают требование о представлении пояснений (п. 3 ст. 88 НК РФ).

Важная статья:

Что на этот раз запутанного в декларации по налогу на прибыль

Инспекторы составляют акт проверки в зависимости от того, какую информацию они получили или не получили (п. 5 ст. 88 НК РФ, постановление Президиума ВАС РФ от 15.03.12 № 14951/11). Если налоговики ничего не требовали, но составили акт, это мешает компании защитить свои интересы.

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