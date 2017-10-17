2517 октября

Мы работаем на общей системе, но розничную торговлю перевели на вмененку. Хотим открыть магазин в Москве, но там ЕНВД нет. Мы вправе платить единый налог на вмененке за магазин в столице и в инспекцию Егорьевска?

Темы:

отвечает:

Нет, с розничной торговли в Москве платите налоги по общей системе.

Компании встают на учет и платят вмененку в городе или в поселке, в котором будут работать. Исключение для услуг по перевозке пассажиров и грузов, а также разносной торговли (абз. 1, 2 п. 2 ст. 346.28 НК РФ). Такие виды деятельности ставят на учет по месту регистрации головного офиса.

В Москве вмененки нет. Поэтому перевести на нее какие-либо виды бизнеса не получится. С розничной торговли платите налоги по общей системе.

Если же компания будет платить вмененку с розничных магазинов в Москве и Подмосковье, то налоговики на проверке доначислят налоги на общей системе и посчитают пени.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.