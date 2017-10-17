Нет, с розничной торговли в Москве платите налоги по общей системе.

Компании встают на учет и платят вмененку в городе или в поселке, в котором будут работать. Исключение для услуг по перевозке пассажиров и грузов, а также разносной торговли (абз. 1, 2 п. 2 ст. 346.28 НК РФ). Такие виды деятельности ставят на учет по месту регистрации головного офиса.

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В Москве вмененки нет. Поэтому перевести на нее какие-либо виды бизнеса не получится. С розничной торговли платите налоги по общей системе.

Если же компания будет платить вмененку с розничных магазинов в Москве и Подмосковье, то налоговики на проверке доначислят налоги на общей системе и посчитают пени.

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