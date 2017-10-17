1317 октября

Веду учет у предпринимателя. Через три месяца он планирует сняться с учета и зарегистрировать ООО. В штате два наемных работника. Одна сотрудница в отпуске по уходу за ребенком и получает пособие. Вправе ли бизнесмен прекратить деятельность и уволить эту сотрудницу?

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отвечает:

Предприниматель вправе уволить сотрудницу, если закрывает бизнес.

ТК РФ прямо разрешает увольнять сотрудниц, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, если бизнесмен заканчивает деятельность. О предстоящем увольнении предприниматель должен сообщить работницам как минимум за два месяца под подпись (ст. 180 ТК РФ). Уволенным нужно выдать пособие — средний месячный заработок (ст. 178 ТК РФ). А также компенсацию за неиспользованные отпуска.

В деньгах сотрудница ничего не потеряет. После увольнения мама вправе обратиться за пособием по уходу в районное управление службы социальной защиты (п. 45 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.09 № 1012н). Размер выплаты при этом не изменится.

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