Поменять сведения в ЕГРЮЛ можно через сайт ФНС.

Новые виды деятельности нужно добавлять в ЕГРЮЛ. Исключение составляют разовые операции. Например, продажа офисного здания у компании, которая оказывает услуги.

Важная статья:

О летних изменениях в бухучете

Чтобы добавить новый ОКВЭД, подайте в инспекцию заявление по форме Р14001 (утв. приказом ФНС России от 25.01.12 № ММВ-7-6/25@). В нем заполните раздел 1 листа Н и лист Р. В заявлении поставьте коды из классификатора ОКВЭД2. Заявление отправьте в течение трех рабочих дней с момента, когда компания начала новый вид бизнеса (п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ).

Отправить документ можно электронно через сервис на сайте nalog.ru. Для этого нужна усиленная квалифицированная подпись. На сайте nalog.ru перейдите в раздел «Электронные сервисы»>«Подача электронных документов на государственную регистрацию». Затем следуйте инструкциям на сайте. Решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ или об отказе налоговики направят на электронный ящик компании.