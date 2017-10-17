2417 октября

С этого года перешли на общий бухучет. Раньше применяли упрощенные способы и учитывали все затраты на счете 20. Сейчас в учетной политике прописали, что распределяем общехозяйственные затраты ежемесячно на счет 20. Нужно ли составлять бухгалтерскую справку на каждое закрытие месяца?

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отвечает:

Да, каждый месяц составляйте справку. Как правило, ее оформляет бухгалтерская программа.

Каждую операцию в бухучете нужно подтвердить документом (ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). По итогам каждого месяца компания распределяет затраты, которые собрала на счете 26 «Общехозяйственные расходы», и делает проводку:

Дебет 20 Кредит 26
— списаны общехозяйственные расходы, которые связаны с производственной деятельностью.

Расчет расходов, которые относятся на основное производство, нужно подтвердить документом — бухгалтерской справкой. Учетная программа закрывает месяц автоматически — это регламентная операция. Как правило, в этот момент программа сама формирует справку. Достаточно распечатать и подписать документ.

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