Да, каждый месяц составляйте справку. Как правило, ее оформляет бухгалтерская программа.

Каждую операцию в бухучете нужно подтвердить документом (ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). По итогам каждого месяца компания распределяет затраты, которые собрала на счете 26 «Общехозяйственные расходы», и делает проводку:

Важная статья:

О продажной стоимости и отгруженных товарах

Дебет 20 Кредит 26

— списаны общехозяйственные расходы, которые связаны с производственной деятельностью.

Расчет расходов, которые относятся на основное производство, нужно подтвердить документом — бухгалтерской справкой. Учетная программа закрывает месяц автоматически — это регламентная операция. Как правило, в этот момент программа сама формирует справку. Достаточно распечатать и подписать документ.