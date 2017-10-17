Вы вправе подавать заявление по интернету. Бумажный вариант при этом не нужен.

Вместе с декларацией по косвенному НДС налогоплательщик должен представить заявление о ввозе. Документ нужен покупателю, чтобы предъявить налог к вычету, и продавцу, чтобы подтвердить нулевую ставку по сделке.

У вас есть два варианта, как оформить документ. Первый — составить заявление на бумаге в четырех экземплярах и отнести в инспекцию вместе с электронным вариантом на флешке. Инспекторы зарегистрируют и проставят отметки на ваших экземплярах. Второй — оформить электронный документ и заверить его усиленной квалифицированной подписью (п. 20 приложения 18 к Договору о ЕАЭС). В последнем случае дублировать заявление на бумаге не нужно (письмо ФНС России от 01.07.15 № ЗН-4-17/11507@).

Если компания отправит документ по интернету, извещение о принятии налоговики также вышлют по электронке. В этом случае направлять документ поставщику не нужно. Инспекторы сами передадут сведения о проставлении отметки в налоговую Белоруссии.