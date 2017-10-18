Сообщите всем своим контрагентам о том, что отозвали доверенность.

Бывший работник вправе действовать от имени компании до тех пор, пока вы официально не отзовете доверенность. Причем до отзыва доверенности все договоры, которые подписал работник, будут действительными (п. 2 ст. 189 ГК РФ). Чтобы избежать споров, сообщите об отмене полномочий бывшему работнику и контрагентам. Иначе потом не получится расторгнуть сделки (апелляционное определение Псковского областного суда от 19.04.16 № 33–670/2016).

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Как по новым правилам составить идеальную доверенность на сотрудника

Чтобы отменить доверенность, издайте внутренний приказ и составьте уведомление об отзыве. Этот документ отправьте бывшему сотруднику заказным письмом с уведомлением о вручении. Так у вас будут доказательства, что представитель в курсе отмены доверенности. Таким же образом сообщите об отзыве доверенности контрагентам, с которыми вправе заключать сделки сотрудник. Если вы не определили в доверенности круг контрагентов, опубликуйте информацию об отзыве документа в газете «Коммерсантъ».

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