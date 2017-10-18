Расчетные листы выдавайте только раз в месяц — в день зарплаты.

Компания выдает зарплату не реже двух раз в месяц (ст. 136 ТК РФ). Это касается всех сотрудников: совместителей, надомников, работников на удаленке (письмо Роструда от 30.11.09 № 3528-6-1).

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Работодатель обязан письменно сообщать о составных частях зарплаты каждого сотрудника. Но кодекс не требует делать это при каждой выплате. Достаточно выдать расчетный листок, когда компания перечислит зарплату за вторую половину месяца. С этим давно согласны в Роструде (письмо от 24.12.07 № 5277-6-1).

Выдавать первую часть зарплаты за отработанное время удобно. В частности, так будет проще составлять расчет 6-НДФЛ.

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