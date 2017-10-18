Инспекторы правы. Каждую страницу заявления на регистрацию и учредительные документы нужно оформить на отдельных листах.

Порядок запрещает печатать документы с каждой стороны листа (письмо ФНС России от 25.01.12 № ММВ-7-6/25@). Формы документов на регистрацию инспекторы обрабатывают на компьютере. Печать с двух сторон замедляет обработку. Поэтому судьи признают такие требования налоговой законными (решение ВС РФ от 14.01.15 № АКПИ14-1297).

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Распечатайте документы заново и отнесите в инспекцию. Перед этим потребуется повторно заверить бланки у нотариуса, а также еще раз оплатить госпошлину — 4000 рублей (п. 1 ст. 333.40 НК РФ).

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