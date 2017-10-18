Выплачивайте пособие, если сотрудница не получала его по основному месту работы и принесла об этом справку.

Сотрудница из ЕАЭС вправе получать детские пособия с первого дня работы в российской компании. Ведь за таких работников компания платит взносы как за россиян (п. 3 ст. 98, абз. 9 п. 5 ст. 96 Договора о ЕАЭС).

Пособие положено только по одному месту работы — основному или дополнительному (ст. 11 Федерального закона от 19.05.95 № 81-ФЗ, п. 25, 28 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.09 № 1012н). Если работница обратится в вашу компанию, возьмите у нее справку о том, что на основном месте она пособие не получает.

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