Нет, не надо.

Город Кызыл относится к районам Крайнего Севера (Указ Президента РФ от 16.05.94 № 945). Сотрудники, которые работают в районах Крайнего Севера, вправе раз в два года ездить в отпуск за счет компании (ст. 325 ТК РФ). Трудовой кодекс не запрещает оплачивать билеты чаще. Порядок выплаты денег пропишите в коллективном договоре.

По общему правилу компания удерживает НДФЛ, если оплачивает проезд к месту отдыха (ст. 209 НК РФ). В то же время от налога освобождены компенсации, которые предусмотрены законом (п. 3 ст. 217 НК РФ). Поэтому компания вправе не удерживать налог с выплат, даже если покупает билеты каждый год. С этим согласен Минфин (письмо от 20.02.17 № 03-04-06/10021).