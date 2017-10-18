1018 октября

Мы продаем товары оптом и в розницу в районе Крайнего Севера. Директор ежегодно утверждает своим приказом компенсацию для сотрудников — оплачивает проезд к месту отпуска и обратно. Надо ли удерживать НДФЛ с таких выплат?

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отвечает:

Нет, не надо.

Город Кызыл относится к районам Крайнего Севера (Указ Президента РФ от 16.05.94 № 945). Сотрудники, которые работают в районах Крайнего Севера, вправе раз в два года ездить в отпуск за счет компании (ст. 325 ТК РФ). Трудовой кодекс не запрещает оплачивать билеты чаще. Порядок выплаты денег пропишите в коллективном договоре.

По общему правилу компания удерживает НДФЛ, если оплачивает проезд к месту отдыха (ст. 209 НК РФ). В то же время от налога освобождены компенсации, которые предусмотрены законом (п. 3 ст. 217 НК РФ). Поэтому компания вправе не удерживать налог с выплат, даже если покупает билеты каждый год. С этим согласен Минфин (письмо от 20.02.17 № 03-04-06/10021).

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