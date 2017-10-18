Отстраните сотрудника от работы.

Сотрудники, которые заняты на вредных работах, проходят обязательные периодические медосмотры (ст. 213 ТК РФ). По результатам обследования врачебная комиссия выдает медицинское заключение (п. 12, 13, 16 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 02.05.12 № 441н). Без положительного заключения сотрудника к работе допускать нельзя.

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Памятка для сотрудников про личные документы

Электрик не принес заключение, так как комиссия отправила его на дополнительное обследование. Отстраните электрика от работы, пока он не получит заключение врача (ст. 76 ТК РФ). Для этого издайте приказ и ознакомьте с ним сотрудника под подпись. Если не отстранить работника, трудинспекторы вправе оштрафовать компанию на 50 тыс. рублей (ст. 5.27 КоАП РФ). За дни, когда сотрудник будет проходить дополнительные обследования, начисляйте ему средний заработок (ст. 212 ТК РФ).