Рискованно списывать стоимость медосмотра, если сотрудник не вышел в рейс.

Работодатель обязан проводить за свой счет обязательные предрейсовые медосмотры водителей (ст. 212 ТК РФ). Компания вправе учитывать такие расходы как прочие (подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Важная статья:

Роструд подсказал компаниям новый способ сэкономить на медосмотрах

Медосмотр врач проводит перед поездкой (п. 4 ч. 2 ст. 46 Федерального закона № 323-ФЗ). Если водитель не ездил в рейс, но прошел обследование, оно не считается обязательным. Фактически работник прошел добровольный осмотр, поэтому учитывать его стоимость опасно.

По мнению Минфина, учесть расходы на добровольные медосмотры можно, только если они входят в систему оплаты труда (письмо от 19.11.15 № 03-03-07/67078). В то же время некоторые судьи разрешают учитывать расходы на добровольные осмотры, если условия о них есть в коллективном договоре (постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 01.07.10 № А72-16506/2009).