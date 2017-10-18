4118 октября

Отгрузили товар новому контрагенту с условием рассрочки платежей в марте 2015 года. Покупатель оплатил первую часть денег по договору в феврале, а недавно перечислил еще часть суммы. Но потом сказал, что денег нет. Долг небольшой, поэтому мы решили не обращаться в суд и списать сумму, когда истечет срок исковой давности. Три года надо считать с даты последней оплаты?

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отвечает:

Нет, частичная оплата не прерывает срок давности. Конечно, если в контракте вы не предусмотрели противоположное условие.

Компания вправе учесть в расходах долги, по которым истек срок исковой давности (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ). Общий срок давности составляет три года с даты, когда контрагент просрочил платеж по договору (ст. 196 ГК РФ).

Срок исковой давности прерывается, только если контрагент признает долг (ст. 203 ГК РФ). Например, подпишет акт сверки или дополнительное соглашение к договору поставки (п. 20 постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.09.15 № 43).

Если покупатель погасил часть долга, это еще не означает, что он признал остальную сумму. К таким же выводам приходят судьи в некоторых регионах (постановления Арбитражного суда Московского округа от 28.03.16 № Ф05-3208/2016, Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.04.16 № 09АП-13642/2016).

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