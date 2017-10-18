Нет, платить надо только за стационарные источники.

С 2015 года закон требует, чтобы компании и бизнесмены платили за выброс вредных веществ только от стационарных источников (ст. 28 Федерального закона от 04.05.99 № 96-ФЗ, письмо Минприроды России от 10.03.15 № 12–47/5413). 17 марта 2017 года правительство России обновило правила, по которым нужно вносить плату (постановление от 03.03.17 № 255).

Новые правила распространяются на отношения с 2016 года. Из постановления № 255 также следует, что платить нужно только за стационарные источники загрязнения окружающей среды. Например, если производственное здание загрязняет воздух или воду. За вред, который наносят окружающей среде автомобили, платить не надо.