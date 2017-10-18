Безопаснее сдать расчет, даже если компания не вела деятельность.

Расчет по взносам сдают плательщики, то есть компании, которые начисляют вознаграждения работникам. Если начислений не было, то формально расчет не нужен. Но мы выяснили, что в Минфине считают иначе. Кодекс не освобождает компанию от обязанности сдать расчет, если она не вела деятельность. Поэтому безопаснее отчитаться. Иначе возможен штраф в 1000 рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ). В нулевой расчет включите титульный лист, раздел 1, подразделы 1.1 и 1.2, приложение 2 к разделу 1 и подраздел 3.1 на каждого работника.