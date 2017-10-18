Расчет по интернету сдают страхователи, у которых среднесписочная численность сотрудников за предыдущий отчетный или расчетный период превышает 25 человек (п. 10 ст. 431 НК РФ).

Если численность 25 сотрудников и меньше, вы вправе сдать расчет на бумаге или электронно. В строке 040 раздела 3 расчета компания заполняет порядковый номер сотрудника. Бумажная форма предусматривает четыре ячейки для этих данных. В электронной форме в поле можно поставить семь знаков. Поэтому компания сможет заполнить расчет на 9999 и больше сотрудников (письмо ФНС России от 10.01.17 № БС-4-11/100@).