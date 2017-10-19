Запишите ОКВЭД по основному виду деятельности.

Код поставьте из нового классификатора ОКВЭД2 (утв. приказом Росстандарта от 31.01.14 № 14-ст). Исключение действует для компаний на упрощенке, которые платят страховые взносы по пониженным тарифам. Чтобы пользоваться сниженной ставкой, нужно получать от льготного бизнеса не менее 70 процентов выручки (п. 6 ст. 427 НК РФ). Компания подтверждает право на пониженный тариф страховых взносов расчетом, поэтому на титульном листе надо поставить ОКВЭД льготного вида бизнеса.

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