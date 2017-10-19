Не обязательно.

Почти на каждом листе расчета после ИНН и КПП есть строки, в которых заполняют Ф.И. О. Из порядка не ясно, должны ли компании и предприниматели ставить фамилию и инициалы в этой строке. Мы опросили налоговиков. По их мнению, строку заполняют только работодатели-«физики», которые не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.

Причем «физики» должны заполнять Ф.И.О. на каждом листе, только если не записали ИНН на титульнике (п. 2.13 Порядка, утв. приказом ФНС России от 10.10.16 № ММВ-7-11/551@, письмо ФНС России от 28.12.16 № ПА-4-11/25227@).

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