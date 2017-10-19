Все страховые взносы за прошлый год не нужно было показывать в строке 041.

В строке 041 приложения 2 к листу 02 декларации компания отражает страховые взносы, которые посчитала по правилам НК РФ (п. 7.1 Порядка, утв. приказом № ММВ-7-3/572@).

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Что на этот раз запутанного в декларации по налогу на прибыль

То есть пенсионные, медицинские и социальные взносы за 2017 год и позже. Платежи за 2016 год заполняйте в строке 040 приложения 2 к листу 02. Из-за ошибки безопаснее уточнить декларацию за 2016 год.

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