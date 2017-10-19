1019 октября

Декларацию по налогу на прибыль за 2016 год сдали по новой форме — приказ ФНС России от 19.10.16 № ММВ-7-3/572@. Страховые взносы заполнили в строке 041 приложения 2 к листу 02 декларации. Сейчас засомневались, верно ли мы поступили, что отразили в этой строке взносы на травматизм?

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отвечает:

Все страховые взносы за прошлый год не нужно было показывать в строке 041.

В строке 041 приложения 2 к листу 02 декларации компания отражает страховые взносы, которые посчитала по правилам НК РФ (п. 7.1 Порядка, утв. приказом № ММВ-7-3/572@).

То есть пенсионные, медицинские и социальные взносы за 2017 год и позже. Платежи за 2016 год заполняйте в строке 040 приложения 2 к листу 02. Из-за ошибки безопаснее уточнить декларацию за 2016 год.

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