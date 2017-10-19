В таком случае вы вправе учесть расходы единовременно.

Интернет-сайт — это по сути компьютерная программа. У вас исключительные права, поэтому сайт относится к нематериальным активам (п. 3 ст. 257 НК РФ). Поскольку стоимость актива меньше 100 тыс. рублей, списать его можно сразу в прочие расходы (подп. 26 п. 1 ст. 264, подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ).

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