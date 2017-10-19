1119 октября

Работаю в компании недавно. Предыдущий бухгалтер в конце прошлого года списала просроченную дебиторку, которая возникла еще в 2011 году. Срок давности не прерывался. Это ошибка?

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отвечает:

В отчетности ошибка.

Компания вправе списать безнадежные долги. В частности те, по которым истек срок исковой давности (ст. 266 НК РФ). Срок давности составляет три года с момента, когда возникла задолженность. Конечно, если стороны не прерывали его — контрагент не признавал долг (ст. 203 ГК РФ).

Расходы нужно учитывать в том периоде, к которому они относятся. В случае с дебиторкой — это последний день квартала, в котором истек срок давности. Признать долг позже компания не вправе (письмо Минфина России от 28.12.15 № 03-03-06/2/76834). Поэтому подайте уточненку.

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