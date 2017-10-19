Да, вправе.
Кодекс разрешает списывать штрафы и пени за нарушение договорных обязательств, а также расходы на возмещение вреда (подп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ). Продавец обязан компенсировать стоимость товара ненадлежащего качества, а также проценты по потребительскому кредиту (п. 6 ст. 24 Закона РФ от 07.02.92 № 2300–1).
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По моему мнению, компенсация процентов по кредиту — это возмещение вреда. Поэтому компания может учесть такие расходы.