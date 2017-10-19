819 октября

Компания открыла в Москве кофейню, в которой продает кофе и выпечку на вынос. Должны ли мы платить торговый сбор?

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отвечает:

Нет, деятельность кофейни не облагается торговым сбором.

Есть всего четыре вида деятельности, при которых в Москве надо платить сбор (Закон г. Москвы от 17.12.14 № 62):

  • торговля через объекты стационарной сети без зала;
  • разносная и развозная торговля;
  • торговля через объекты стационарной сети с залом обслуживания;
  • организация рынков.

Кофейня — объект общественного питания. Такая деятельность освобождена от торгового сбора, если компания продает в кофейне только продукты, которые сопутствуют услугам общественного питания, — покупные напитки и пр. Это подтверждают чиновники и налоговики (письмо ФНС России от 05.08.15 № ГД-4-3/13689@).

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