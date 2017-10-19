1319 октября

Начислили сотруднице пособие по болезни и декретные. По ошибке не стали удерживать налог со всей суммы. В этом году доходов у работницы больше не будет. Вправе ли мы принять у сотрудницы в кассу неудержанный налог, чтобы не платить пени?

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отвечает:

Безопаснее сообщить в налоговую о неудержанном НДФЛ. Пени инспекторы начислять не должны.

Кодекс требует удержать НДФЛ в момент, когда компания выплатила доход. Налог с пособий нужно заплатить не позднее последнего дня месяца, в котором организация выдала деньги (п. 6 ст. 226 НК РФ). При этом НК РФ не устанавливает порядок, в котором можно принять от сотрудника неудержанный НДФЛ.

Безопаснее сообщить в налоговую и сотруднице, что компания не удержала НДФЛ. Для этого заполните в следующем году справку 2-НДФЛ с признаком 2. Сообщение для сотрудницы можно составить в свободной форме. Работница сама заплатит в инспекцию неудержанный НДФЛ по уведомлению налоговой. Если компания подаст сообщение, инспекторы не станут начислять пени (письмо ФНС России от 04.08.15 № ЕД-4-2/13600). Но вправе оштрафовать налогового агента на 20 процентов от неудержанного налога (ст. 123 НК РФ).

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