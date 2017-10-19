Включайте в страховой стаж этот период работы.

От страхового стажа зависит размер больничного пособия. Если сотрудница отработала:

8 лет и больше, оплачивайте из полного среднего заработка;

от 5 до 8 лет, платите 80 процентов среднего заработка;

до 5 лет, рассчитайте пособие из 60 процентов от среднего заработка.

В стаж, который дает право на пособия, входят периоды работы по трудовому договору (ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ, п. 2 Правил, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 06.02.07 № 91). Пункт 6 Правил № 91 требует учитывать при определении стажа условия международного договора.

Важная статья:

Как быстро подсчитать страховой стаж для больничных

У России действует соглашение с бывшими республиками СССР, к которому не присоединились только страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония (Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15.04.94). Из статьи 4 документа следует, что трудовой стаж работника признается всеми сторонами соглашения.