1819 октября

Работаем в Петербурге. В сентябре приняли нового сотрудника. Установили ему оклад на уровне регионального МРОТ — 16 тыс. рублей, остальной заработок — проценты от продаж. В сентябре сотрудник ничего не продал, поэтому получил только 16 тыс. рублей. У сотрудника двое детей. Мы вправе предоставить вычеты на детей к доходу в 16 тыс. рублей?

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отвечает:

Да, конечно.

Кодекс не устанавливает минимальный доход, по которому можно получить вычет. Предоставить вычет компания вправе, даже если зарплата будет меньше суммы вычетов. В этом случае у сотрудника не нужно удерживать НДФЛ.

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