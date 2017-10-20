1220 октября

Менеджера по продажам приняли по внутреннему совместительству на должность экономиста. Он просит внести в трудовую книжку запись. Нужно ли дублировать название компании в трудовой книжке перед записью о приеме на работу?

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отвечает:

Можете сразу сделать запись о приеме на работу по совместительству.

В разделе «Сведения о работе» компания вносит в виде заголовка надпись с названием организации. Также эти сведения можно проставить штампом (п. 3.1 Инструкции, утв. постановлением Минтруда России от 10.10.03 № 69).

В случае с внутренним совместительством сотрудник работает на второй должности, но в той же компании (ч. 3 ст. 282 ТК РФ). Одна запись о работе в компании у него уже есть, но он вправе попросить, чтобы компания сделала вторую. Так как место работы то же самое, не дублируйте название. Сразу после сведений о приеме на основную должность сделайте запись о приеме на работу по совместительству.

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