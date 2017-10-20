Можно оформить договор дарения, если доля учредителя больше 50 процентов. Если доля директора меньше, пополните чистые активы компании.

В обычной ситуации безвозмездное имущество облагается налогом на прибыль. Компания признает в доходах рыночную стоимость актива. Но если доля директора больше 50 процентов, налог с подарка можно не платить (подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ, письма Минфина России от 30.09.13 № 03-03-06/1/40367, от 06.07.11 № 03-03-06/1/405). Льгота действует при условии, что компания не продаст автомобиль в течение года.

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О новых правилах для налога на прибыль с помощи учредителей

Если доля директора меньше, освободить подарок от налогов можно другим способом. Запишите в акте передачи или другом документе, что цель подарка — пополнение чистых активов компании. Такая операция тоже не увеличивает доходы организации (подп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ, письмо ФНС России от 22.11.12 № ЕД-4-3/19653).

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