В ответ на требование налоговиков компания вправе сразу направить документы в виде сканов и xml-файлов.

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Налоговики озвучили требования к отчетности малых компаний

Оформлять документы по сделке можно электронно и на бумаге. Если компания выставила поставщику бумажную накладную и электронный счет-фактуру, документы можно направить одним письмом (письмо ФНС России от 15.02.17 № ЕД-4-15/2822@).

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