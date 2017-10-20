Не стоит этого делать.

По общему правилу страхователь перечисляет взносы не позднее 15-го числа следующего месяца (п. 3 ст. 431 НК РФ). В конце месяца он будет знать базу, с которой потребуется заплатить взносы. Заранее узнать эту информацию нельзя. Если компания все же перечислит перед началом квартала большую сумму взносов, то каждый месяц потребуется подавать заявление на зачет.

Если страхователь, наоборот, перечислил всю сумму взносов за первый квартал в апреле, то инспекторы начислят пени. Поэтому самый безопасный вариант — платить страховые взносы за каждый месяц.