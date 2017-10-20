Пишите новую фамилию.

Если сотрудник среди квартала поменял данные персонифицированного учета, в отчете отражайте актуальные сведения. Не важно, что часть квартала работница была под другой фамилией. В апреле по паспорту и СНИЛС у сотрудницы новая фамилия. Значит, в базе ФНС эти же сведения.

Важная статья:

Уберите все минусы из сданных расчетов по взносам

Если компания запишет старые данные, расчет не пройдет проверку. Инспекторы не примут отчет и уведомят об этом компанию (п. 7 ст. 431 НК РФ). Ошибку нужно исправить в течение пяти рабочих дней, если вы сдали отчет на бумаге, или десяти дней, если отправили по интернету.