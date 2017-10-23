1023 октября

Водители работают посменно. Нас смущает, что с водителями мы заключаем договор о материальной ответственности. По путевым листам мы отследим, какой из сотрудников управлял автомобилем. Но у нас водители отвечают за поломку автомобилей. Как поступить, если какая-то запчасть расшаталась во время работы одного водителя, а окончательно сломалась, когда подошла смена второго? Мы вправе закрепить двух работников за одним автомобилем?

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отвечает:

Перед сменой каждого водителя проверяйте автомобиль и отражайте техническое состояние в журнале.

Работодатель обязан это делать, чтобы обеспечить каждого работника исправным автомобилем. Также это выявит неполадки, которые возникли в смену конкретного водителя. Можно ли привлечь работника за неисправности в автомобиле, зависит от того, есть ли в этом вина сотрудника. Если поломка связана с нормальной эксплуатацией машины, вины работника нет.

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