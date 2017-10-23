Перед сменой каждого водителя проверяйте автомобиль и отражайте техническое состояние в журнале.

Работодатель обязан это делать, чтобы обеспечить каждого работника исправным автомобилем. Также это выявит неполадки, которые возникли в смену конкретного водителя. Можно ли привлечь работника за неисправности в автомобиле, зависит от того, есть ли в этом вина сотрудника. Если поломка связана с нормальной эксплуатацией машины, вины работника нет.

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