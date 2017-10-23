Продлите командировку и выдайте суточные за дополнительный день.

Работник задержался в командировке не по своей вине. Дополнительные дни нужно компенсировать. Хотя работник уже не выполнял служебное задание, оформите еще один день как командировку.

Важная статья:

Перечень командировочных расходов увеличился

Возьмите у сотрудника письменные объяснения, по какой причине он задержался в командировке. Кроме того, работник должен предоставить документы об аварии. Например, справку из ГИБДД. На основании этих бумаг издайте приказ о продлении служебной поездки. Затем начислите работнику суточные за дополнительный день и компенсируйте другие расходы, которые возникли из-за задержки в поездке (п. 19 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.08 № 749).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>