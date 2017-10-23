Да, перейдите на онлайн-кассы.

Компании вправе рассчитываться между собой наличными. Но есть лимит — не больше 100 тыс. рублей по одному договору (п. 6 Указания Банка России от 07.10.13 № 3073-У).

Чек нужно пробивать в любом случае, если компания принимает наличные за товар от покупателей. Закон не устанавливает, что к покупателям относятся только «физики». Поэтому при расчетах между компаниями тоже нужно выбивать чек. Такое правило было раньше. Оно же действует при работе с онлайн-кассами (ч. 2 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ).

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