Да, вы вправе считать три года на перенос с момента, когда получите первичку от продавца.

Заявить вычет компания вправе в течение трех лет с момента, когда примет к учету товары, работы или услуги. Но для вычета нужно получить первичку и счет-фактуру продавца (п. 1 ст. 172 НК РФ). Компания получит документы для вычетов позже, чем оформит право собственности на недвижимость.

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Налоговым агентам вычет НДС с аванса не положен

Компания отражает операции в учете на основании первички. Пока здание на ремонте, вы его не учитываете у себя и никак не используете. Принять недвижимость к учету на основании одной только выписки о праве собственности нельзя. Передачу здания от продавца к покупателю подтверждает именно акт (абз. 2 п. 1 ст. 556 ГК РФ).

Как только получите акт от продавца, отразите здание на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Здесь же учтите оплату за ремонт. С момента, когда поставите недвижимость на счет 08, отсчитывайте три года на вычет по НДС. Не дожидайтесь перевода актива на счет 01 «Основные средства» (письмо Минфина России от 04.07.16 № 03-07-11/38824).

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