1023 октября

С этого года работаем на упрощенке. У нас остались переходящие договоры, которые мы заключили в прошлом году, а исполним в текущем. В контрактах сумма поставки с НДС. Как теперь поступить?

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отвечает:

Безопаснее исключить НДС из цен в прошлогодних договорах.

Компании на упрощенке не платят НДС. Если вы заключили контракт на общей системе, а отгрузите товары уже на упрощенке, платить налог не нужно. Также нет необходимости выставлять счета-фактуры. Это подтверждают чиновники (письмо Минфина России от 03.02.17 № 03-07-11/5714).

Из договора безопаснее исключить НДС. Поскольку покупатель уже не сможет заявить вычет, договоритесь с ним, будете вы уменьшать цену на налог или нет. В любом случае, даже если вы и не уберете из контракта НДС, в доходы потребуется включить всю сумму, которую получите от покупателя.

Возможно, что контрагент будет отказываться от договора без НДС. Тогда вы вправе выставить по его просьбе счет-фактуру. В этом случае заплатите налог, а в доходах НДС не учитывайте (п. 1 ст. 346.15 НК РФ).

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