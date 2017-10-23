3723 октября

Сотрудник в этом году использовал 7 дней отпуска из 28. За прошлые годы у него накопилось еще 15 дней. Работник просит выплатить ему в счет отпуска денежную компенсацию. Мы вправе выдать ему деньги вместо дней отпуска за прошлый год?

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отвечает:

Компенсировать деньгами можно только дополнительные отпуска.

Заменить отпуск деньгами нельзя. Трудовой кодекс разрешает выдавать компенсацию только вместо дополнительного отпуска. То есть в счет отдыха, который превышает 28 календарных дней за год (ст. 126 ТК РФ). Такие отпуска положены сотрудникам с вредными условиями труда, ненормированным днем, работающим на Крайнем Севере. Также работодатель сам вправе установить дополнительные отпуска для отдельных работников (ст. 116 ТК РФ).

В вашем случае сотрудник отдыхает только 28 дней в году. Не имеет значения, что у работника накопились отпуска за прошлый год. Заменить разницу деньгами нельзя.

Неиспользованные дни отпуска сотрудник должен отгулять в текущем или следующих годах. А компенсацию в счет отдыха он вправе получить, только если уволится из компании (ст. 127 ТК РФ).

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