Сначала подайте иск в суд, чтобы взыскать долг. Если контрагент не заплатит по решению суда, вы вправе обратиться с заявлением о банкротстве.

Заявление о банкротстве вправе подать компания, которой задолжал будущий банкрот. Чтобы подать заявление в суд, долг перед компанией должен быть не менее 300 тыс. рублей. А также соблюдаться условие, что контрагент не отдает деньги уже три месяца и больше (п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 3 Федерального закона от 26.10.02 № 127-ФЗ).

Компания не вправе сразу обращаться в суд с заявлением о банкротстве. Сначала подайте иск о взыскании долга. Если суд примет решение в пользу организации, вы вправе подать заявление о банкротстве контрагента. Сделать это можно с момента, когда решение о взыскании вступит в силу (п. 2 ст. 7 закона № 127-ФЗ). Чтобы суд принял иск, нужно оплатить госпошлину в 6 тыс. рублей (подп. 5 ст. 333.21 НК РФ).

Перед тем как подавать заявление о банкротстве контрагента, оцените, насколько это выгодно компании. Все судебные расходы должен оплатить должник. В том числе госпошлину, расходы на запись в реестре банкротов, вознаграждение арбитражному управляющему (п. 1 ст. 59 закона № 127-ФЗ). Но если денег и прочего имущества контрагента не хватит, возмещать расходы будет компания.