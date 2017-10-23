Да, компенсация облагается НДС.

НДС облагаются все доходы, которые компания получает от аренды. Земельный налог платит собственник участка (п. 1 ст. 388 НК РФ). Поэтому, если арендатор по договору компенсирует компании налог, это часть арендной платы. С возмещения налога на землю нужно заплатить НДС (подп. 1 п. 1 ст. 146, п. 2 ст. 153 НК РФ). Так же считают Минфин и судьи (письмо Минфина России от 11.11.15 № 03-07-11/64840, постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.05.16 № А40-144005/2015).